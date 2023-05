Schwarzenegger assume o trono de ‘Rainha Charlotte’ na Netflix

Série estrelada por Arnold Schwarzenegger, Fubar derrubou Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton do primeiro lugar das produções mais vistas mundialmente da Netflix. De acordo com levantamento da plataforma, durante a janela de exibição de 22 a 28 de maio, a primeira série do astro musculoso estreou com 88,94 milhões de horas consumidas em seus primeiros quatro dias no ar. Já o spin-off de Bridgerton ocupou o topo por três semanas seguidas, mas caiu para a terceira posição do top 10 de produções mais vistas, com 42,9 milhões de horas reproduzidas no período, atrás também de Com Carinho, Kitty (63,78 milhões de horas).

Fubar entrou no top 10 de 90 países, incluindo o Brasil, onde também ocupa o topo do ranking; Completa a lista de mais vistos no mundo na Netflix nesta semana as séries Selling Sunset; S.W.A.T.; All American; Amigas para Sempre; Maid; O Agente Noturno e Bridgerton.

