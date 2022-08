‘Rensga Hits’: série da Globo cutuca vespeiro com sertanejo gay

Um sertanejo que adora cantar sobre ficar com várias mulheres ao mesmo tempo, mas que na verdade é gay nos bastidores, é um dos personagens de Rensga, Hits!, série da Globo disponível no Globoplay. Colocando em xeque a masculinidade rústica de artistas rurais, a produção vai intercalar em seu roteiro uma homenagem à Marília Mendonça com uma cutucada no vespeiro machista do universo sertanejo. Na trama, Alejandro Claveux interpreta Deivid, um cantor de “modão” que tenta ao máximo esconder sua verdadeira orientação sexual com medo de prejudicar sua carreira musical de sucesso. Entretanto, ele acaba se apaixonando por seu segurança, assumidamente homossexual, e precisa lidar com alguém que não tem vergonha de ser quem é.

Apesar de não ficar clara a referência de Deivid, os trejeitos do personagem, como estilo do corte de cabelo e vestuário, se assemelham bastante a de nomes recentes do gênero, como Gusttavo Lima, Lucas Lucco e Luan Santana – o último vira e mexe nega os muitos rumores sobre sua sexualidade. A série, contudo, não faz uma indireta, mas questiona o estereótipo difícil de ser quebrado no meio, de que homens que se relacionam com outros homens existem neste universo e que tudo bem ser sensível em vez de galanteador.

Protagonizada por Alice Wegmann, Rensga Hits! segue a trajetória de Raíssa Medeiros, uma mulher que descobre que é traída e decide largar o noivo cafajeste no altar para investir no sonho de ser uma cantora famosa, usando justamente a sua “dor de corna” para compor músicas de “sofrência”. Tributo à vida e carreira de Marília Mendonça, a série contaria com a participação da artista se não fosse o acidente de avião que a levou cedo demais em 5 de novembro de 2021. A história também conta com Deborah Secco, Mauricio Destri, Fabiana Karla, Lorena Comparato, Mouhamed Harfouch e Ernani Moraes.

Com canções autorais, a produção da Globo explora o ritmo que domina o Brasil com letras que falam de amor, traição e até sacanagem. Apesar dos atores exagerarem um pouco no sotaque goiano, a história leve de Rensga Hits! pode acabar entretendo os fãs do sertanejo que gostam de um bom “modão” e também aqueles que procuram por uma distração no streaming.