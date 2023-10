‘Renascer’: confira as primeiras cenas do remake e saiba o que esperar

A Globo liberou as primeiras imagens do remake de Renascer, que chega em janeiro às telas no horário nobre da emissora. Nas cenas, Humberto Carrão é um jovem José Inocêncio em busca de seu grande amor, Maria Santa, vivida pela atriz Duda Santos. Carrão viverá o protagonista na primeira fase da novela, sendo substituído por Marcos Palmeira na segunda fase da trama. Sucesso de 1993, Renascer vai substituir Terra e Paixão na faixa das 21h. Assim como a Pantanal de 2022, a nova versão da trama de Benedito Ruy Barbosa será comandada por Bruno Luperi, neto do dramaturgo.

A versão original, ambientada nas fazendas de cacau do sul da Bahia, gira em torno de uma disputa entre pai e filho. Quando a esposa morre no parto, José Inocêncio (Antônio Fagundes) culpava o filho caçula (João Pedro Inocêncio, interpretado na época por Marcos Palmeira) pela morte da amada — rejeição que logo se transforma em ódio. O drama fica ainda mais denso quando ambos se apaixonam pela mocinha Mariana, personagem que foi vivida por Adriana Esteves. A novela aborda temáticas como disputa de terras, presente em outros trabalhos do autor, além da caça aos caranguejos e as crenças populares do campo.

Quem aqui tá curioso pra ver as primeiras imagens de #Renascer, a próxima novela das nove? A gente separou uns trechinhos das gravações que já estão rolando na Bahia só pra você! ❤️ Vem comigo? ✨ #Upfront pic.twitter.com/b8IlypZHes — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 20, 2023

As gravações do remake começaram em outubro na Bahia. Além de Carrão e Palmeira, que viverão José Inocêncio em fases distintas da trama, a novela contará com nomes como Juan Paiva, como João Pedro, e Rodrigo Simas, como José Bento, os filhos de Inocêncio. O cantor Xamã será Damião, anteriormente vivido por Jackson Antunes. Almir Sater e Gabriel Sater, pai e filho que atuaram juntos no remake de Pantanal, devem compartilhar o personagem Rachid nas diferentes fases da novela.

Já o elenco feminino deve contar com Juliana Paes, como Jacutinga, antes vivida por Fernanda Montenegro; Maria Fernanda Cândido, como Dona Patroa, interpretada na novela original por Eliane Giardini; Sophie Charlotte, como Eliana, papel que foi de Patrícia Pillar, e Theresa Fonseca como Mariana.

