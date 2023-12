‘Rebel Moon’: atores detalham preparação física dura para filme de Snyder

No dia 22 de dezembro, chega à Netflix a primeira parte da franquia intergaláctica de Zack Snyder, Rebel Moon – Parte 1: A Menina do Fogo. Criação do diretor, que concebeu o projeto ao longo de duas décadas, a trama se passa em um universo fictício em que um grupo de camponeses, órfãos de guerra e excluídos da sociedade se unem para dar início à uma rebelião contra as violências e o domínio do Mundo-Mãe, cujo império governa a galáxia de maneira autoritária. Como é de praxe na filmografia de Snyder, o longa coleciona incontáveis cenas de luta que exigiram um extenso trabalho de seus intérpretes. Na passagem pelo Brasil para a CCXP, o elenco da produção conversou com VEJA e detalhou como foi esse processo.

Intérprete de Millius, E.Duffy disse que o trabalho foi difícil, e que o elenco teve que os atores tiveram que preparar com antecedência. “Chegamos entre um e dois meses antes das gravações. Tivemos que enfrentar um treinamento físico intenso com pesos. Depois, com a equipe incrível de dublês. Mas no dia foi fácil, porque eles nos prepararam muito bem”, declarou. Líder dos rebeldes, Ray Fisher adotou um mantra para conseguir lidar com a rotina intensa de treinamentos. “O programa não é para os que tem um coração fraco. Eles falavam que eu precisava fazer algo por mais dez vezes e eu dizia “sem problemas”. Repetia esse mantra na esperança de que se eu falasse para mim mesmo que não seria um problema, de fato não seria”, conta o ator.

Apesar da rotina intensa, os atores encontraram tempo para descontração ao falar do assunto.”A gente começou a treinar um mês antes e não paramos até ir parar no hospital”, brincou Charlie Hunnam, que dá vida ao oportunista Kai. “No começo parece que é só sobre o físico, mas quando você começa a se dedicar percebe que vai além disso. É um exercício de construção de equipe, um método intencional de te derrubar para que você saiba lutar contra adversidades como os personagens. Tem todo um jogo psicológico que acompanha. O resultado final é que você fica fabuloso porque tem um treinamento e nutricionistas maravilhosos, mas não é agradável ter que treinar tão pesado”, explica ele.”Toda essa fisicalidade tem um nível de treinamento militar”, comparou Djimon Hounsou, que dá vida ao comandante Titus.

Metódico com as cenas de ação, Snyder relatou que costuma pensar nas lutas e batalhas com um mini-filme. “Precisa ter um começo, um meio e um fim para que o público experiencie a sequência não só como um colírio para os olhos, mas como algo que está ali por uma razão”, explicou ele. A mentalidade se reflete no treinamento, e é sentida também pelos atores. “Todo o processo nos permitiu internalizar o físico dos personagens. Foi como se as dificuldades que eles enfrentam fossem absorvidas pelo corpo através do trabalho duro que estávamos fazendo”, explica Staz Nair, complementando que as várias semanas na academia aproximaram o elenco.

