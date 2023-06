‘Programa Silvio Santos’ corre para salvar seu próprio legado

Ao completar 60 anos no ar em 2 de junho, o Programa Silvio Santos, agora comandado por Patricia Abravanel, conquistou um marco impressionante, mas a memória do apresentador, atualmente com 92 anos, está em risco. Devido a incêndios e enchentes em emissoras — acidentes corriqueiros por falta de infraestrutura no passado — por onde a atração já passou, o acervo mais antigo do programa é escasso e até provocou um apelo de Patricia na edição especial exibida no último domingo, 4. “Quero pedir a você, telespectador: a gente sofreu uma enchente, não sei o ano, e perdemos muitas coisas do arquivo. Se você tiver fitas com alguma coisa do programa, por favor, entra em contato com a gente, porque a gente quer uma cópia, até paga por isso. Queremos ter recordações do Programa Silvio Santos. Por favor, se você conhece alguém que tenha, mande essas fitas pra gente”, suplicou a apresentadora.

Em 1978, na época da emissora TVS, um incêndio destruiu o Teatro Manoel da Nóbrega, localizado na zona oeste de São Paulo, e todos os equipamentos usados para gravar e transmitir alguns quadros do Programa Silvio Santos— exibido, à época pela TVS e pela TV Tupi. Palco, câmeras, plateia e equipamentos de iluminação foram inutilizados, mas ninguém se feriu, já que o incêndio começou após as 20h, quando só o porteiro estava no local. Bombeiros conseguiram apagar o fogo, mas quase todo o equipamento da TV havia sido perdido.

Antigamente, o modelo de negócio de TV não exigia exclusividade e, por isso, Silvio Santos chegou a se apresentar na Globo, onde comprou horários para exibir seu programa entre 1965 e 1976. De 1969 a 1976, a Globo sofreu quatro incêndios, e o fogo também destruiu parte do seu acervo. Lá, cada edição do apresentador tinha quase 8 horas de duração por causa dos tradicionais quadros com auditório e game shows.

Além de TV Tupi, Globo e TVS, o Programa Silvio Santos também passou pela TV Paulista e Record — que também teve incêndios em seu arquivo. O SBT foi afetado por várias enchentes nas décadas de 1980 e 1990, quando a empresa era localizada na Vila Guilherme, zona norte da capital paulista. Em 1987, a emissora sofreu a maior inundação de sua história, quando todos os arquivos e documentos dos setores administrativos e de produção foram destruídos. Em 1992 e 1994, novas enchentes também acabaram com cenários de programas. O drama só acabou quando toda a estrutura foi transformada no Complexo Anhanguera, em Osasco, e onde o SBT está desde 1996.

Com isso, resta ao SBT contar com a sorte de localizar telespectadores que gravavam a atração de sua própria casa e que guardaram o material. Do contrário, a memória do programa está sujeita a se contentar com o que já tem.