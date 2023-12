Preta Gil celebra final do tratamento oncológico: “Venci o câncer”

Preta Gil celebrou a conclusão de seu tratamento oncológico após quase um ano. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 11, a cantora revelou que a última cirurgia prevista ocorreu com sucesso. Em janeiro, a filha de Gilberto Gil havia sido diagnosticada com câncer colorretal. “Eu venci o câncer, venci essa batalha, junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês [fãs], da minha família, e a competência irreparável dos médicos”, comemorou a artista.

“Meus amores, finalmente chegou o dia desse vídeo tão esperado e é com muita alegria que venho dar essa notícia. Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, em que terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu. Estou muito, muito, muito feliz e grata! A cada um que me deixou uma mensagem de carinho, a cada abraço de afeto que recebi nas ruas, a toda a minha rede de apoio, amigos e minha família que não largaram minha mão nenhum segundo! A todos os profissionais de saúde que estiveram comigo nessa luta, meus médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas! Sem vocês, eu não estaria aqui!”, escreveu Preta na legenda.

Logo após receber o diagnóstico, Preta Gil se divorciou do personal trainer Rodrigo Godoy, com quem fora casada por dez anos. Em entrevista que foi capa de VEJA em outubro, a cantora revelou ter descoberto a traição do parceiro com uma funcionária durante uma de suas internações. “Foi um ano muito difícil, sofrido, mas de muitas vitórias, de uma onda de amor gigantesca e que foi essencial para esse meu processo de cura!”, completou.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial