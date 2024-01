Premiada no Emmy, série ‘Treta’ é imperdível – eis os motivos

Uma das pérolas da Netflix, a minissérie Treta, estrelada por Ali Wong e Steve Yeun, levou oito prêmios no Emmy 2023, realizado na noite de segunda-feira, 16 — após um atraso de quatro meses provocado pela greve dos atores e roteiristas de Hollywood no ano passado. A protagonista, inclusive, fez história ao ser a primeira asiática a ganhar o troféu de melhor atriz em série limitada na história. Antes de Ali, as atrizes Sandra Oh e Yôko Shimada haviam sido as únicas indicadas na categoria por seus trabalhos nas séries Killing Eve (2019, 2020 e 2022) e Shōgun (1981), respectivamente. Ainda no Emmy, Steve Yeun também faturou a estatueta de melhor ator principal em minissérie ou filme para TV. Wong e Yeun também haviam feito história no Globo de Ouro 2024 por suas atuações em Treta, conquistando o prêmio de melhor atriz e ator de minissérie — fator inédito para atores de origem asiática.

Criada por Lee Sung, Treta — consagrada melhor minissérie no Globo de Ouro e no Emmy — conta a história da empresária de origem chinesa Amy Lau e o faz-tudo filho de coreanos Danny Cho. Em um dia qualquer, os dois se envolvem em uma briga de trânsito que vira uma perseguição a carro alucinada. A partir dali, ambos — que vivem a dramática experiência dos descendentes de imigrantes tentando conquista a vida confortável do sonho americano — traçam como novo objetivo destruir a vida do outro. A reação exagerada dos dois protagonistas acaba desencadeando eventos catastróficos.

Em dez episódios, as nuances humanas mais sombrias são exploradas enquanto acompanhamos como Amy e Danny descarregam suas próprias frustrações em seu rival como uma válvula de escape necessária. Casada com um herdeiro japonês deslumbrado e preguiçoso, Amy tenta a todo custo vender sua empresa para uma americana rica e fútil a fim de conquistar sua liberdade financeira, enquanto lida com uma sogra intrometida e passivo-agressiva e uma filha com transtorno de ansiedade já na infância. Já Danny é um azarado que não consegue ajeitar sua vida e trazer seus pais da Coreia do Sul para os Estados Unidos. A série trata de forma afiada temas como saúde mental, depressão, infidelidade e descontrole emocional de forma instigante e realista.

Poucas séries conseguiram traduzir tão bem a jornada de filhos de imigrantes que vivem entre brancos que praticam racismo velado e a autocobrança excessiva de ser bem-sucedido e trazer honra para sua família na sociedade contemporânea. Se não bastasse tudo isso, Treta ainda conta com as atuações primorosas de Ali Wong e Steve Yeun, que encabeçam a série divertida e angustiante. A autodestruição de Amy e Danny vale a maratona e ainda promove boas reflexões.

