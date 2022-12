Porchat confirma fama de pé-frio em Copas: ‘Prometo que vou para casa’

Fábio Porchat confirmou sua fama de pé-frio brasileiro nesta sexta-feira, 2, após presenciar a derrota do Brasil para Camarões na Copa do Mundo 2022, no Catar. O humorista também esteve presente no tenebroso 7 a 1 para a Alemanha no mundial de 2010 e na eliminação da Seleção Brasileira pela Bélgica nas quartas de final de 2014. Em suas redes sociais, o comediante do Porta dos Fundos declarou que não vai mais testar sua “maldição. “Eu tô voltando pra casa, prometo. Domingo eu tô de volta no Brasil. Eu assisti o Brasil em Copa quatro vezes, tenho o saldo de três derrotas, tá tudo certo, uma em cada Copa. Acho que isso deixa claro que não dá mais para eu estar presente”, brincou ele. A fama de azarão também atormenta Mick Jagger, que torceu para várias seleções que saíram perdedoras em Copas, e até Pelé, responsável por diversas apostas erradas ao longo dos anos.

Em uma participação no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme nesta semana, Porchat havia dito que seria impossível o Brasil perder para Camarões no terceiro jogo da fase de grupos. O time africano venceu a Seleção Brasileira por 1 x 0. Apesar do resultado, o Brasil já estava classificado para as oitavas e enfrenta a Coreia do Sul na próxima segunda-feira, 5.

