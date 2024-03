Por dentro da mansão de Glória Maria à venda por 13 milhões de reais

O imóvel onde Glória Maria morou nos últimos cinco anos de vida está à venda por 13 milhões de reais, ou disponível para aluguel por 50 000 mensais. A mansão fica localizada na Gávea, no Rio de Janeiro, e é possível fazer um tour pela casa no anúncio publicado no Instagram pelo corretor responsável, ou conferir fotos no anúncio imobiliário.

No total, a casa conta com 1 100 m², distribuídos em três andares. No térreo ficam localizados o hall de entrada todo revestido em mármore de Carrara, biblioteca, escritório, lavabo, sala de estar com três ambientes, sala de jantar, sala de almoço, cozinha e despensa. No segundo ficam sala de televisão, quatro suítes, hidromassagem e jardim de inverno, e no terceiro há salão de jogos, academia, bar, banheiro e dois terraços.

O complexo conta ainda com uma edícula com três quartos, três banheiros, uma lavanderia e sauna à vapor, e uma área externa com piscina, jardim, garagem para cinco carros, banheiro, guarita e atelier. Além dos custos da compra em si, ou do aluguel, as despesas complementares também não são modestas: o IPTU é 3 500 reais por mês, enquanto o condomínio sai por 800 reais.

A casa era um sonho antigo de Glória, que cogitou comprá-la algumas vezes antes de efetuar a aquisição de fato. Ela morou na residência por cinco anos, até sua morte, em 2023.