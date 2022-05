Picante no começo, ‘Bridgerton’ vai ficar cada vez mais recatada

As cenas picantes que tornaram Bridgerton um fenômeno mundial na primeira temporada estão ficando no passado da série da Netflix. De acordo com Simone Ashley, intérprete de Kate Sharma na produção, a história deve ficar ainda mais recatada no terceiro ano, que focará no romance de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton).

Na temporada de estreia, o público ficou em polvorosa com as sequências de tirar o fôlego do casal Simon Basset (Regé-Jean Page) e Daphne (Phoebe Dynevor). Com muita química, o duque e a herdeira da família Bridgerton criaram um clima de tensão sexual que explodiu por vários episódios, com direito a “rapidinhas” e muito romance. Entretanto, na segunda leva de episódios, o clima já esfriou: houve apenas uma cena de sexo – e só no sétimo capítulo.

Durante um evento de divulgação da série na segunda-feira, 16, em Los Angeles, Simone Ashley contou rapidamente ao Daily Mail que os fãs devem se preparar para menos fogo na nova temporada, já que este tipo de cena será menos abundante com certeza.

Bridgerton é baseada na série de livros escrita por Julia Quinn. Diferentemente das duas primeiras temporadas, a terceira não contará o enredo do respectivo terceiro livro, e sim do quarto.