Oscar 2022: onde assistir os vencedores da premiação no streaming

A 94ª edição do Oscar, que aconteceu neste domingo, 27, não teve grandes surpresas na entrega dos prêmios. Para aqueles que já estavam acompanhando a temporada de premiações, os grandes vencedores da noite já eram conhecidos — nomes como No Ritmo do Coração, King Richard – Criando Campeãs e Duna são apenas alguns exemplos de produções que se destacaram na cerimônia. Alguns dos vencedores, como Os Olhos de Tammy Feye, que deu o prêmio de melhor atriz a Jessica Chastain, e Drive My Car, que ganhou como melhor filme internacional, devem chegar ao streaming em breve, no Star+ e MUBI, respectivamente. Confira abaixo os principais ganhadores do Oscar que já podem ser vistos no conforto do lar:

No Ritmo do Coração

Vencedor nas categorias: melhor filme, ator coadjuvante (Troy Kotsur) e roteiro adaptado

Onde assistir: Amazon Prime Video

Ataque dos Cães

Vencedor na categoria: direção (Jane Campion)

Onde assistir: Netflix

Duna

Vencedor nas categorias: design de produção, montagem, efeitos visuais, fotografia, trilha sonora original e edição de som

Onde assistir: HBO Max

Amor, Sublime Amor

Vencedor na categoria: atriz coadjuvante (Ariana Debose)

Onde assistir: Disney+

King Richard – Criando Campeãs

Vencedor na categoria: melhor ator (Will Smith)

Onde assistir: HBO Max

Encanto

Vencedor na categoria: animação

Onde assistir: Disney+

Cruella

Vencedor na categoria: figurino

Onde assistir: Disney+

007: Sem Tempo Para Morrer

Vencedor na categoria: canção original

Onde assistir: Disponível para streaming no Now, e para compra no iTunes e Google Play