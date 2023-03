Os números assustadores do episódio final de ‘The Last of Us’

O que parecia um feito quase impossível está perto de ser realizado em breve. Se os números de audiência dos primeiros episódios de The Last Of Us, da HBO, se repetirem nos últimos episódios, a série terá uma média de audiência maior do que House of The Dragon com os números combinados da TV e do streaming.

O último episódio da primeira temporada de The Last of Us, teve uma média de 8,2 milhões de telespectadores, ligeiramente acima dos 8,1 milhões da semana anterior. Segundo uma reportagem do site da The Hollywood Reporter, os primeiros seis episódios tiveram uma média de 304 milhões de espectadores, com o episódio de estreia chegando a 40 milhões. O número dos últimos episódios vai continuar subindo à medida que o público for assistindo no streaming, e poderá superar House of The Dragon.

O otimismo se deve ao fato de que os 8,2 milhões de telespectadores de domingo foram 74,5% maiores do que os 4,7 milhões que assistiram à estreia. Vale lembrar que o episódio foi ao ar na mesma noite que o Oscar. Ou seja, tinha tudo para não ter uma boa audiência. A média de 30,4 milhões de The Last of Us já é maior do que qualquer outra série da HBO desde que a temporada final de Game of Thrones teve uma média superior a 44 milhões de espectadores em 2019.