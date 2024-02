Os franceses estão furiosos com a série ‘Emily em Paris’ — eis a razão

Giro VEJA - sexta, 9 de fevereiro

Moraes libera vídeo de reunião de Bolsonaro em que se discutiu golpe

Um dia após a operação da PF que mirou o núcleo militar que teria participado da tentativa de golpe, o ministro do STF Alexandre de Moraes decidiu liberar a íntegra do vídeo de uma reunião ministerial de Jair Bolsonaro. O encontro aconteceu no dia 5 de julho de 2022. Veja os detalhes no Giro VEJA.