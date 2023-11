Os bastidores com Matthew Perry segundo David Schwimmer e Lisa Kudrow

Astros de Friends, David Schwimmer e Lisa Kudrow — intérpretes de Ross e Phoebe na série, respectivamente — completaram a lista de homenagens do elenco principal a Matthew Perry, famoso por dar vida a Chandler durante os dez anos que a sitcom esteve no ar, morto em 28 de outubro. Matt Leblanc (Joey), Courteney Cox (Monica) haviam postado suas despedidas na terça-feira, 14, enquanto Jennifer Aniston (Rachel) se pronunciou também nesta quarta, 15.

Com uma foto antiga em que aparece ao lado de Perry, com ambos caracterizados em um cenário de Friends, David Schwimmer relembrou a genialidade do amigo em cena. “Matty, obrigado por dez anos incríveis de risadas e criatividade. Nunca esquecerei seu timing e entrega cômica impecáveis. Você poderia pegar uma linha reta de diálogo e dobrá-la à sua vontade, resultando em algo tão totalmente original e inesperadamente engraçado que ainda surpreende. E você tinha coração. Com o qual você foi generoso e compartilhou conosco, para que pudéssemos criar uma família com seis estranhos”, começou o ator. “Essa foto é de um dos meus momentos favoritos com você. Agora isso me faz sorrir e chorar ao mesmo tempo. Imagino você aí em cima, em algum lugar, com o mesmo terno branco, as mãos nos bolsos, olhando em volta… [Dizendo] Poderia haver mais nuvens?”, completou o americano, fazendo referência a uma das piadas recorrentes de Chandler.

Intérprete de Phoebe, Lisa publicou uma foto informal com Perry em algum evento fora do estúdio. A atriz relembrou sobre a maneira como o colega tornou leve a experiência de fazer a série desde o começo. “Filmado o piloto, Friends Like Us [título original que foi descartado] foi escolhido imediatamente e estávamos no NBC Upfronts [evento da emissora que anuncia suas próximas novidades]. Então, você sugeriu que jogássemos pôquer e tornou tudo muito divertido enquanto inicialmente nos relacionávamos. Obrigada por isso. Obrigada por me fazer rir tanto de algo que você disse que meus músculos doeram e lágrimas escorreram pelo meu rosto todos os dias”, agradeceu ela.

Continua após a publicidade

“Obrigada pelo seu coração aberto em um relacionamento de seis vias que exigia compromisso. E muita ‘conversa’. Obrigado por aparecer no trabalho quando você não estava bem e então ser completamente brilhante, pelos melhores 10 anos que uma pessoa pode ter, por confiar em mim, por tudo que aprendi sobre graça e amor ao conhecer você. Obrigada pelo tempo que tive com você, Matthew”, completou.

