A tocante homenagem de Courteney Cox a Matthew Perry, seu par em ‘Friends’

Após Matt LeBlanc ser o primeiro astro de Friends a quebrar o silêncio sobre a morte de Matthew Perry, Courteney Cox — par romântico do ator encontrado morto em 28 de outubro na série — também desabafou a respeito da perda do colega de elenco e amigo. Nesta terça-feira, 14, a atriz famosa por interpretar a chef de cozinha Monica compartilhou um vídeo de uma das cenas mais icônicas do casal “Mondler” — junção dos nomes Chandler e Monica: da primeira vez que os personagens, até então só amigos, dormiram juntos. “Eu sou tão grata por cada momento que tive com você, Matty, e eu sinto sua falta todos os dias. Quando você trabalha com alguém tão próximo como eu trabalhei com o Matthew, há milhares de momentos que gostaria de poder partilhar. Por enquanto, aqui está um dos meus favoritos”, disse Courteney.

A americana também dividiu com os fãs uma curiosidade dos bastidores daquela cena específica. “Chandler e Monica deveriam ter só um lance de uma noite só, mas por causa da reação da plateia foi o começo da história de amor deles. Nesta cena, antes de começarmos a gravar, ele sussurrou uma frase engraçada para eu dizer. Ele fazia coisas assim com frequência. Ele era divertido e bondoso”, declarou Courteney.

Matt LeBlanc, intérprete de Joey, o homenageou com um carrossel de fotos com cinco imagens da dupla no set da famosa sitcom, o ator escreveu: “Matthew, é com um coração pesado que me despeço. Os momentos que tivemos juntos são alguns dos favoritos da minha vida. Foi uma honra ocupar o palco ao seu lado e chamá-lo de meu amigo. Vou sempre sorrir quando você estiver em minha mente e nunca te esquecerei. Nunca”.“Espalhe suas asas e voe, meu irmão, você está finalmente livre. Muito amor — e acho que vai ficar com os 20 dólares que me deve”, completa a nota.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade