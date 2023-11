Astro de ‘Friends’ quebra o silêncio sobre morte de Matthew Perry

Mais de duas semanas após o falecimento de Matthew Perry aos 54 anos, seu colega de elenco em Friends Matt LeBlanc, intérprete de Joey, o homenageou com uma postagem em sua conta no Instagram. Com um carrossel de fotos com cinco imagens da dupla no set da famosa sitcom, o ator escreveu: “Matthew, é com um coração pesado que me despeço. Os momentos que tivemos juntos são alguns dos favoritos da minha vida. Foi uma honra ocupar o palco ao seu lado e chamá-lo de meu amigo. Vou sempre sorrir quando você estiver em minha mente e nunca te esquecerei. Nunca”.“Espalhe suas asas e voe, meu irmão, você está finalmente livre. Muito amor — e acho que vai ficar com os 20 dólares que me deve”, completa a nota.

Essa é a primeira declaração individual do ator sobre o assunto. Dois dias após a morte de Perry, LeBlanc se pronunciou junto a David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow em uma carta aberta, na qual afirmaram estar “totalmente arrasados” com a partida do colega. Sucintos, os atores disseram ter muito a falar, mas optaram por “reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável”, prevendo que, com o tempo, diriam mais sobre seus sentimentos. Até o momento, LeBlanc foi o único a se declarar novamente.

Friends manteve o mesmo elenco central ao longo de dez anos, entre 1994 e 2004, e se tornou um fenômeno cultural longevo, sendo uma das séries mais revistas na era do streaming. Em 2021, os seis atores se encontraram à frente das câmeras mais uma vez para o especial Friends: The Reunion, da HBO MAX, no qual compartilharam memórias e opiniões sobre os bastidores do seriado.

Além deles, os criadores da sitcom, Marta Kauffman e David Crane, emitiram uma declaração em conjunto com o produtor executivo Kevin Bright um dia após a morte, 29 de outubro, em que escreveram: “Estamos chocados e profundamente tristes com o falecimento de nosso querido amigo Matthew. Ainda parece impossível. Tudo o que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por tê-lo como parte de nossas vidas. Ele era um talento brilhante”.

