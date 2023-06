Onde ‘Invasão Secreta’ se encaixa na linha do tempo do universo Marvel

Invasão Secreta é a mais nova aposta da Marvel no streaming — e uma grata surpresa. A minissérie, que estreou no Disney+ na quarta-feira, 21, acompanha o lendário agente Nick Fury (Samuel L. Jackson) em uma briga contra os skrulls, alienígenas que conseguem se transformar em humanos, e, assim, buscam provocar um conflito e dividir os terráqueos. A produção integra o extenso universo compartilhado de séries e filmes de super-heróis da Marvel — o famoso MCU, que costuma dar um nó no cérebro dos desavisados. Confira a seguir em que ponto dessa linha do tempo Invasão Secreta se encaixa.

Dessa vez não é tão complicado: Invasão Secreta se situa no presente da cronologia do MCU, no ano hipotético de 2025, sendo a primeira série da Fase 5 da Marvel. Ou seja, aparece logo após os dois últimos lançamentos da Marvel nos cinemas, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e Guardiões da Galáxia 3, ambos deste ano. Vale lembrar que, no passado, Nick Fury foi um dos desafortunados que morreram temporariamente com o “Blip”, evento catastrófico em que o supervilão Thanos dizimou metade do universo em Vingadores: Guerra Infinita (2018), mas voltou ao mundo dos vivos em Ultimato (2019).

Para compreender a minissérie, o crucial mesmo é lembrar sua conexão com Capitã Marvel (2019) e Homem-Aranha: Longe de Casa (2019). O primeiro filme introduziu os alienígenas skrulls, mostrando um Fury mais jovem, em 1995. Na trama, Carol Danvers, a heroína-título, promete ajudar os skrulls — então refugiados de uma guerra com o povo kree — a encontrar um novo lar. Ela entrega um pager a Fury, com a expectativa de contactá-lo caso precise de auxílio na missão.

Trinta anos depois, a promessa ainda não foi cumprida, pelo contrário: as cenas pós-créditos de Homem-Aranha mostram que Fury aproveitou da parceria com os alienígenas em seu favor. Enquanto o agente vivia em uma estação espacial, dois skrulls, utilizando sua capacidade de metamorfose, representavam ele e a agente Maria Hill na Terra. Abandonados e descrentes nas palavras de Danvers e Fury, os skrull resolvem invadir o planeta para tomá-lo como nova casa. É aí que entra em cena Invasão Secreta. A relação conturbada entre os ex-aliados é explorada logo no primeiro capítulo da produção. Os episódios serão lançados semanalmente no Disney+.