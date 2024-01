Onde assistir ao filme ‘Assassinos da Lua das Flores’ online e de graça

Grande cotado para o Oscar 2024, o filme Assassinos da Lua das Flores (Killers of The Flower Moon) será disponibilizado de graça pela Apple TV+ a partir de 12 de janeiro. Apesar disso, a obra de Martin Scorsese já está disponível para aluguel no próprio streaming por de 49,90 — mesma cifra no YouTube e Google Play desde 5 de dezembro. No Prime Video, o longa protagonizado por Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone pode ser alugado por 14,90. Para comprá-lo na Apple TV+ é preciso desembolsar 69,90 reais.

Assassinos da Lua das Flores foi eleito o melhor filme pela Associação de Críticos de Nova York, que também premiou Lily Gladstone como melhor atriz, o longa também foi aclamado com troféus no Gotham Awards (como ícone histórico), Hollywood Music in Media Awards (melhor trilha sonora de longa-metragem), e foi homenageado no Palm Springs International Film Festival Film Awards com o Vanguard Award.

Do que fala Assassinos da Lua das Flores

Baseado em uma história real, o filme dirigido por Martin Scorsese, com roteiro escrito por Eric Roth e Martin Scorsese, a obra é baseada no livro best-seller homônimo escrito por David Grann. A trama destrincha a chocante e pouco conhecida história datada do fim do século XIX, quando os Osage, povo nativo americano, ficou riquíssimo ao encontrar petróleo nas terras de sua reserva, em Oklahoma. Logo, o local se tornou ímã de homens brancos mal-intencionados em busca de uma lasca de tanta prosperidade: na cotação de hoje, a fortuna dos indígenas valeria 400 milhões de dólares. A ganância culminou em tragédia: entre 1921 e 1925, mais de sessenta nativos morreram misteriosamente. Seus bens foram parar nos bolsos de forasteiros, os quais, de alguma forma, haviam se envolvido com as vítimas, seja via matrimônio, seja por meio da tutela de investimentos — o governo americano impôs a muitos Osage a tutoria financeira por considerá-los incapazes de administrar o próprio patrimônio.

