O suspeito de crime terrível que novo ‘Linha Direta’ ajudou a prender

Reformulado, o Linha Direta voltou ao ar na Globo após 16 anos e já colhe frutos na sociedade: um suspeito foragido que teve sua foto exibida no programa policial foi preso nesta quarta-feira, 31, após a repercussão do caso. Na edição de 18 de maio, a atração apresentada por Pedro Bial retratou o assassinato de Henry Borel, de 4 anos, supostamente morto pelo padrasto, Jairo Souza Santos Júnior, mais conhecido como Dr. Jairinho, com conivência de sua mãe, Monique Medeiros. Ao final do programa, entretanto, o Linha Direta falou brevemente sobre o homicídio de Lorena Ferreira Rodrigues, de 2 anos, cujo corpo foi encontrado esquartejado em uma mala no Amazonas. Enquanto os créditos subiam na tela, foi mostrada a foto do suspeito John Lenon Menezes Maia, 31, namorado da tia da menina Ana Beatriz Barbosa Guimarães, 20 — que confessou o crime. Maia tinha mandado de prisão preventiva e era procurado desde a época do crime, ocorrido entre os dias 22 e 23 de março de 2022, em Manaus. Procurada por VEJA, a Polícia Civil do Amazonas confirmou a prisão do suspeito que foi localizado após denúncia anônima feita através do disque-denúncia.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da unidade policial especializada, Lorena foi morta por John Lenon e Ana Beatriz após meses sofrendo agressões físicas do casal, que ficava com ela a pedido da mãe da criança, irmã da suspeita. “Todos os ocorridos foram relatados por Ana Beatriz, em depoimento após ela ter sido presa na terça-feira, 30 de maio, em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ela contou que no dia 22 de março daquele ano [2022], a vítima foi bastante agredida fisicamente e, por isso, passou a desmaiar e acordar, em consequências as agressões, até parar de respirar”, disse a delegada em nota.

Ana Beatriz foi presa na época do crime por ocultação de cadáver, em 28 de março de 2022, cumpriu dois meses de prisão e depois foi liberada. John Lenon prestou depoimento e culpou a namorada, negando qualquer participação. “Apesar de ele ter negado, conseguimos imagens de monitoramento que constataram que na manhã do dia 23 de março de 2022 John Lenon saiu do seu local de trabalho com uma mochila vazia e foi ao encontro de Ana Beatriz na residência deles. No local, o infrator enrolou o corpo da criança em um lençol e o colocou dentro da mochila. Após isso, ele levou Ana Beatriz para porto da Ceasa e ela se deslocou para Autazes em uma lancha rápida, transportando o corpo da vítima”, completa. Joyce Coelho.

O suspeito se apresentava como “João” e estava morando no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Ele responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

