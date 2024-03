O sucesso de Xamã, o rapper ‘peladão’ que vive Damião em ‘Renascer’

No ar em Renascer, o rapper Xamã, de 34 anos, chama a atenção com o personagem misterioso e ousado Damião. Cantor de sucessos do rap como Malvadão, Geizon Fernandes nasceu em Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro, e começou a rimar quando criança, vencendo seu primeiro concurso de poesia aos 12 anos. Famoso por suas letras que falam de amor e sexo, Xamã mostra uma nova faceta artística com o pistoleiro contratado para matar José Inocêncio (Marcos Palmeira) a mando de Mariana (Theresa Fonseca). No meio do caminho, porém, o suposto vilão se apaixona por Ritinha (Mell Muzzillo), protagonizando até cenas em que aparece nu na novela das 9 da Globo. Em entrevista a VEJA, o intérprete de Damião fala da adaptação escrita por Bruno Luperi da obra originalmente criada por Benedito Ruy Barbosa.

“Tem sido irado e bem desafiador ao mesmo tempo. Eu gosto muito de cinema e sempre curti atuar nos meus videoclipes. Então, é como se eu estivesse em um caminho novo, mas ao mesmo tempo me sentindo em casa. A música sempre foi a minha forma de me expressar, mas agora estou atrás de coisas novas, e estou aproveitando cada momento”, declarou Xamã. “A recepção da galera tem sido muito positiva, e ver o carinho dos fãs é algo que me dá mais vontade pra me jogar de cabeça no personagem. Tô empolgadão com tudo que ainda vai vir e muito grato por tudo que está acontecendo”, completou.

Antes de virar cantor, Xamã chegou a vender balas na rua até conseguir cursar direito e trabalhar como vendedor de roupas. Sua vocação pela música o levou para batalhas de rap nas ruas, caminho que o levou até o reconhecimento do meio, com contratos fechados com gravadoras e coletivos, como o projeto Poesia Acústica, participando das edições 6 e 13 em músicas que reúnem vários rappers. Ele tem como referências grandes artistas, como Frank Sinatra, Nat King Cole, Raça Negra e Beto Barbosa, e lançou vários EPs, com músicas somando quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Com o hit Malvadão 3, ele atingiu o top 50 global da mesma plataforma em 2021 e se apresentou no Rock in Rio em 2022.

O cantor acaba de lançar o clipe Quando A Gente Ama, nova versão música de Arnaldo Saccomani, com os atores Juan Paiva e Mell Muzzilo — seus colegas em Renascer. Os próximos projetos de Xamã incluem Justiça 2, série do Globoplay, o filme Maníaco do Parque, do Prime Video, e o longa 5 Tipos de Medo, que deve estrear nos cinemas.