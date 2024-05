O que se sabe da surpreendente versão brasileira de ‘As Panteras’

Um dos maiores sucessos televisivos da década de 1970, a série As Panteras foi pioneira do protagonismo feminino na ação e é reinterpretado até hoje, tendo sido mais recentemente revivido pelo filme homônimo de 2019 estrelado por Kristen Stewart. Mediano, o longa foi um fracasso de bilheteria, mas chegava a divertir em certos momentos — como no começo, em que Stewart era vista no Rio de Janeiro improvisando um português embolado. Agora, a franquia promete uma pronúncia bem mais fluente da linguagem: nesta quinta-feira, 9 de maio, a produtora Sony Pictures Television anunciou que tocará uma nova série do universo situada no Brasil, com elenco nacional.

Coprodução entre Brasil e Estados Unidos, o seriado terá roteiro da ex-atriz da Globo Suzana Pires e será direcionado para o público infantojuvenil. Desta vez, o trio protagonista será composto por pré-adolescentes de diferentes origens recrutadas para uma misteriosa escola de espiãs. Lá, elas terão que solucionar crimes e salvar o mundo, enquanto navegam pelo primeiro ano no novo colégio e enfrentam os dramas típicos da adolescência.

No comunicado oficial, o produtor Joe D’Ambrosia afirmou que a produção se apoia em “uma narrativa cheia de ganchos, mas que se mantém verdadeira à premissa original do seriado: mistério, aventura, comédia e o empoderamento de jovens garotas”. Suzana, por sua vez, prometeu que a versão terá “arcos de espionagem elaborados e muita aventura, além do toque essencial da comédia e da inovação”, a fim de realizar uma “ótima obra latina de entretenimento para todos”.

A série original durou cinco temporadas e era protagonizada por Farrah Fawcett, Kate Johnson e Jaclyn Smith — sex symbols da época — que enfrentavam criminosos ameaçadores com elegância e sagacidade. No ano 2000, Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu repaginaram o formato como uma comédia excêntrica e chamativa. A mais recente versão, por sua vez, contava com Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial