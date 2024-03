O que diz o novo boletim médico de Fausto Silva

O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, teve um novo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 22, após a notícia falsa de que teria morrido circular nas redes sociais. Em nota enviada a VEJA, o Hospital Israelita Albert Einstein informou que Faustão segue internado em observação desde o dia 26 de fevereiro, quando fora submetido a um transplante de rim.

Internado em um apartamento, o apresentador passa por hemodiálise, enquanto se adapta ao novo órgão transplantado.

“Está consciente, conversa normalmente e

respira sem a ajuda de aparelhos”, diz a nota assinada pela equipe médica do Einstein que cuida do apresentador, composta por: Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal; Sérgio Ximenes, urologista e membro da equipe de transplante renal; Fernando Bacal, cardiologista; e

Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico.

O que aconteceu com Faustão

Fausto Silva passou por uma embolização após enfrentar “atraso” no processo de recuperação do transplante de rim. Segundo o boletim oficial, o transplante foi bem-sucedido, mas o paciente aguarda o início do funcionamento do órgão, razão pela qual ele passou pelo procedimento. Ele segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e ainda não tem previsão de alta.

Fausto foi submetido ao transplante de rim há duas semanas, seis meses depois de transplantar o coração. Após o procedimento, o rim costuma levar de sete a dez dias para começar a funcionar no novo corpo, mas algumas situações podem retardar o processo. No caso dele, o atraso está ligado a questões linfáticas. Em entrevista à coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, o apresentador disse que está tudo bem com o órgão, e que segue aguardando. “Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim, (mas) às vezes demora até um mês. Tô na espera, na arte da paciência”, explicou.

Filho do apresentador, João Silva disse que o pai está bem clinicamente, e que segue esperançoso na recuperação. “Depende de cada caso, mas com ele é grande a chance de ter sucesso na cirurgia. Agora o que foi feito foi um ajuste, até para saber se foi algo que atrasou a função do rim. Teve uma biopsia, mas basicamente foi uma cirurgia tranquila para ajeitar a ‘casa”, tranquilizou João em entrevista à coluna VEJA Gente. O filho de Faustão explicou ainda que o apresentador não está na UTI, e aguarda a recuperação no quarto, onde tem contato normal com familiares. “Ficamos horas conversando, ele fica ligado no celular. Mas é vida no hospital, tem que ter paciência para saber os próximos passos. A gente está na torcida para que o rim funcione”, finalizou ele.