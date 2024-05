O que diz a audiência consolidada do show de Madonna na Globo

O show histórico de Madonna na Praia de Copacabana no último sábado, 4, fez a Globo registrar um aumento estrondoso no ibope de São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media, a transmissão na TV aberta do show de encerramento da The Celebration Tour marcou 17 pontos de audiência e 37% de share (participação no total de televisores ligados) na região paulista — um aumento de 6% na audiência em relação aos quatro sábados anteriores. No Rio de Janeiro, onde a rainha do pop recebeu 1,6 milhão de pessoas nas areias de Copacabana, foram registrados 25 pontos e 51% de share. Os números representam crescimento de 47% em relação às quatro semanas anteriores. Os dados comprovam que a exibição foi um sucesso para a emissora que transmitiu o evento com exclusividade também pelo Multishow, na TV paga, e no streaming pelo Globoplay.

A Globo não se furtou de mostrar a nudez das dançarinas de Madonna durante a apresentação da música Hung Up. Com uma coreografia sensual, a cantora foi vendada por um de seus dançarinos, que depois tiraram suas blusas no palco. Homens e mulheres, então, exibiram seus seios enquanto dançavam. A rainha do pop também termina beijando uma delas ao final. Tudo, é claro, faz parte do repertório padrão de Madonna, que celebrou seus 40 anos de carreira com a turnê Celebration. As cenas foram ao ar em rede nacional próximo à meia-noite. Transgressora e polêmica como sempre, a artista é o terror dos conservadores — mas um ícone inescapável e grandioso da música pop.

