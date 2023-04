O presente curioso que Bonner ganhou de jornalista do Complexo do Alemão

William Bonner se encontrou com Rene Silva, jornalista do bairro carioca Complexo do Alemão e fundador do projeto Voz das Comunidades, um jornal comunitário e independente. Nos bastidores do Jornal Nacional desta quinta-feira, 27, o ativista presentou o âncora com um boné e um gorro com a sigla “CPX”, de Complexo do Alemão. Pouco antes, Bonner havia dado um livro sobre os 50 anos do JN a Silva. “É um prazer entregar esse livro a alguém que faz jornalismo — como eu faço também — e com um heroísmo no desenvolvimento do seu trabalho, aonde você desenvolve e como desenvolve. Você é um exemplo de sucesso para todo jornalista brasileiro e cidadão brasileiro. Tenho muito orgulho de ter testemunhado o seu caminho”, declarou o apresentador da Globo. O boné inscrito com a sigla CPX já foi dado de presente a figuras como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Lewis Hamilton.

A felicidade do tio Bonner de receber o boné e ainda a touca do CPX (abreviação de Complexo) e do papo que trocamos hojeeeeeee foi incrível demais, sem palavras! ❤️ pic.twitter.com/84EL4MTFN4 — Rene Silva (@eurenesilva) April 27, 2023

Recebi presente do tio @realwbonner e obviamente também o presenteei com um boné lindo do Cpx ❤️ pic.twitter.com/pGXgdzwrku — Rene Silva (@eurenesilva) April 27, 2023

“Acho que todo mundo sabe a importância que esse boné adquiriu para o Brasil, né? Eu tô muito feliz de ganhar de presente. Esse é o retrato de um momento muito difícil da profissão de jornalismo no Brasil. Ganhar isso de um jornalista como você, no momento que você tá entregando, me emociona muito”, completou William Bonner.

O Voz das Comunidades começou em 2005 com a vontade de Rene Silva de dar voz a histórias marginalizadas, principalmente em periferias e favelas. O projeto também se tornou uma ONG que atua com projetos sociais em bairros carentes.

