TSE derruba novas postagens que ligam Lula ao tráfico de drogas

Atualizado em 28 out 2022, 13h41 - Publicado em 28 out 2022, 13h40

A campanha de Lula (PT) obteve liminar no TSE para a remoção de ao menos 49 conteúdos das redes que associam o petista ao tráfico de drogas. O tribunal já havia determinado no início da semana a derrubada de postagens que usavam a foto de lula com um boné com a inscrição CPX para associá-lo ao Comando Vermelho, do Rio de Janeiro.

Desta vez, a equipe de Lula identificou que seus adversários estão divulgando nas redes um suposto vídeo de apreensão de drogas cujas embalagens exibiriam a foto de Lula com o boné do CPX. A ministra do TSE Maria Claudia Bucchianeri considerou que o conteúdo é desinformação e propaganda eleitoral negativa e mandou a derrubada de publicações no Twitter, no TikTok e em sites que se passam por portais de notícias, mas que são usados para espalhar fake news.

Segundo a magistrada, “impende ressaltar que essa temática atinente à relação de Luiz Inácio Lula da Silva com o crime organizado e o narcotráfico já foi tida no âmbito deste Tribunal Superior (TSE), para as eleições de 2022, como desinformativa e ofensiva”. “Por tais razões e nesse juízo de cognição sumária, entendo existir plausibilidade jurídica na alegação da representante de violação ao art. 9º-A da Lei nº 9.504/1997, considerada a veiculação de desinformação nas publicações impugnadas, o que é suficiente para deferir a medida liminar de remoção pleiteada.”