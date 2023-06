O personagem que é ponto fraco de ‘Terra e Paixão’ – e terá saída merecida

Um dos personagens de destaque de Terra e Paixão, Daniel (Johnny Massaro) é o ponto mais fraco da novela das 9 da Globo atualmente. Entediante e sonso, o filho de Antônio La Selva (Tony Ramos) é quase um brinquedo jogado de lá para cá por Aline (Bárbara Reis), Graça (Agatha Moreira) e Irene (Gloria Pires). Querido por telespectadores idosas que simpatizam por sua postura forçada de bom-moço, o irmão de Caio (Cauã Reymond) e Petra (Débora Ozório) é, na verdade, uma caricatura infantilizada de um homem adulto. Previsto para morrer em julho na novela, Daniel não fará falta, pois, apesar de ser um elo entre diversos enredos do folhetim, pouco acrescenta à história no final das contas.

No capítulo de terça-feira, 20, o personagem estava aos beijos com Aline, sua amante, perto de um rio. O casal encontrou um corpo boiando, e a fazendeira ordenou que o amado fosse embora, para que seu inimigo, Antonio, não descobrisse sobre o namoro proibido de ambos. Além disso, ela chamaria Jonas (Paulo Lessa) para ajudá-la. Daniel ficou mais preocupado em ter ciúme da amante do que fazer a coisa lógica, que seria ajudá-la a se explicar para a polícia e tomou uma decisão digna de um frouxo: acatou a ordem de Aline e foi embora. Como se fosse um adolescente e não um advogado formado, o jovem também se deixa manipular por Graça, sua noiva — que está lhe traindo pelas costas com o delegado da cidade –, e Irene, sua mãe, focada em torná-lo o sucessor da empresa de Antonio. Já este insulta o herdeiro quase todos os dias, mas Daniel também não reage, fica paralisado diante do poderoso fazendeiro e o obedece sempre. Uma figura tão passiva, que nunca gera um embate interessante, merece mesmo sair de cena. E o quanto antes.

