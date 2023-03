O Oscar ficou muito melhor sem a Globo; entenda

A 95ª edição do Oscar 2023 ficou fora da TV aberta após a Globo ter aberto mão dos direitos de transmissão, mas ganhou um tom mais democrático neste ano. A cerimônia é exibida na noite deste domingo, 12, no streaming e na TV paga, mas com muito mais opções fora do monopólio da Globo. Há alguns anos, a emissora já escanteava o maior prêmio do cinema. Em determinados anos, deixou de exibir o Oscar para priorizar o Carnaval e também chegou a resumir o evento a um compilado de “melhores momentos”.

Para acompanhar o Oscar, o público pôde recorrer à HBO Max e ao canal TNT, na TV por assinatura, com apresentação de Ana Furtado, comentários de Camila Morgado e Miguel Arouca. Os fãs de moda que não assinam nenhuma das plataformas puderam acompanhar o red carpet no YouTube, pelo canal da ABC News, que não bloqueou o sinal para o Brasil graças à desistência da Globo de exibir a cerimônia. Confira abaixo: