O novo emprego de Carlos Tramontina fora da Globo

Jornalista da Globo por quase 44 anos, Carlos Tramontina deixou a emissora em abril do ano passado, em um dito comum acordo (leia-se aposentadoria compulsória). Nesta quinta-feira, o apresentador anunciou que abandonou a aposentadoria com sua contratação pela CNN Brasil, em que comandará um novo projeto do canal da TV paga. Intitulado CNN Freedom Project, ele será focado em discutir temas sociais e criminais, como tráfico de pessoas, exploração sexual de crianças e mulheres e escravidão moderna. “Eu, que durante tanto tempo fiz hardnews, agora parto para um outro desafio, um novo projeto, em uma nova empresa, com uma marca tão forte, tão sólida, e com tanta coisa importante já feita”, declarou Tramontina. O projeto tem previsão de estreia para acontecer até junho.

Essa é uma matéria fechada para assinantes. Se você já é assinante faça seu login no site para ter acesso a esse e outros conteúdos de jornalismo de qualidade. Essa é uma matéria fechada para assinantes.

Se você já é assinante clique aqui para ter acesso a esse e outros conteúdos de jornalismo de qualidade. O Brasil está mudando. O tempo todo. Acompanhe por VEJA e também tenha acesso aos conteúdos digitais de todos os outros títulos Abril*

Informação de qualidade e confiável, a apenas um clique. MELHOR

OFERTA Digital Completo Acesso digital ilimitado aos conteúdos dos sites e apps da Veja e de todas publicações Abril: Veja, Veja SP, Veja Rio, Veja Saúde, Claudia, Superinteressante,

Quatro Rodas, Você SA e Você RH. ASSINE a partir de R$ 2,00/semana* ou Impressa + Digital Plano completo de VEJA. Acesso ilimitado aos conteúdos exclusivos em todos formatos: revista impressa, site com notícias 24h e revista digital no app (celular/tablet).



Colunistas que refletem o jornalismo sério e de qualidade do time VEJA.



Receba semanalmente VEJA impressa mais Acesso imediato às edições digitais no App.







ASSINE a partir de R$ 39,90/mês *Acesso digital ilimitado aos sites e às edições das revistas digitais nos apps: Veja, Veja SP, Veja Rio, Veja Saúde, Claudia, Superinteressante, Quatro Rodas, Você SA e Você RH. * Pagamento anual de R$ 96, equivalente a R$ 2 por semana.