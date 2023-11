O novo documentário polêmico que tirou o sono de Xuxa Meneghel

Após Xuxa, O Documentário, em que analisou sua própria vida, Xuxa Meneghel fará outro raio-x de sua carreira em uma nova produção do Globoplay. Previsto para ser lançado na plataforma em 2024, Para Sempre Tão Bom fará uma retrospectiva da história das paquitas, as assistentes de palco de Xuxa em programas da Globo. Nesta quinta-feira, 30, durante a CCXP 2023 – a Comic Con Experience, a apresentadora celebrou o projeto em conversa com Tati Machado em um dos palcos do evento de cultura pop. A eterna rainha dos baixinhos também lamentou sua falta de proteção às jovens que iniciaram suas carreiras artísticas em suas atrações.

“Uma vez tive um encontro com as paquitas e cada uma começou a contar coisas pelas quais passaram. E fiquei tão nervosa com as coisas que descobri que fiquei uns três dias sem dormir, pensando que não as protegi. A gente quer mostrar que tivemos momentos bacanas, mas tem coisas que precisam ser ditas. Estou muito feliz que vai sair”, declarou Xuxa, sem explicar exatamente do que não protegeu as assistentes. A produção é dirigida pela ex-paquita Ana Paula Guimarães. “Não consigo me imaginar fazendo programa sem paquita. O Xou da Xuxa aconteceu porque eu tinha essas meninas. Eram assistentes de palco que cresceram. Vocês vão saber e conhecer histórias de meninas que sonharam e realizaram sonhos, mas não foi tudo rosa e nem tudo espinho”, completou a apresentadora.

Xuxa, O Documentário

Com cinco episódios disponíveis no Globoplay, Xuxa, O Documentário narra a jornada de Xuxa Meneghel em revisitar seu passado, tanto na esfera profissional quanto pessoal. Com poucas autocríticas e uma visão romantizada de sua própria história, a apresentadora comenta lembranças, antigos relacionamentos, reencontra Marlene Mattos, sua antiga empresária, e consolida a imagem de entidade brasileira histórica. Entre erros e acertos, a série documental mostra os grandes feitos da eterna rainha dos baixinhos, sem deixar de explorar algumas polêmicas, como o namoro com Ayrton Senna e sua reação à morte do piloto, além do filme Amor Estranho Amor.

