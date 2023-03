O motivo por trás da saída de Cléber Machado da Globo após 35 anos

O narrador Cléber Machado deixou a Globo após 35 anos de trabalho. A emissora confirmou que o jornalista deixou a casa, mas está de portas abertas para ser contratado para novos projetos em um futuro próximo. VEJA apurou que Machado vinha perdendo espaço no departamento esportivo da Globo há alguns meses, o que o deixou descontente com o tratamento, principalmente após ter ficado de fora da equipe que viajou ao Catar para transmitir a Copa do Mundo 2022.

Confira a nota oficial da Globo:

“O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro na Globo. Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do SporTVe ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval. Grande profissional, Cleber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol”, disse o comunicado da emissora.