O motivo da lesão no braço do ator Pedro Pascal

O ator Pedro Pascal, astro da série The Last of Us, surgiu no Globo de Ouro 2024 usando uma tipoia no braço esquerdo. Em uma declaração rápida à imprensa no tapete vermelho, o chileno explicou apenas que caiu. “Tome cuidado. Pode acontecer com qualquer um”, brincou ele.

Intérprete de Joel na série apocalíptica — baseada em um jogo de videogame — da HBO Max, Pascal concorria ao prêmio de melhor ator em série dramática da premiação, mas perdeu para Kieran Culkin, de Succession. Concorriam também Jeremy Strong e Brian Cox, também de Succession, Gary Oldman, de Slow Horses, e Dominic West, de The Crown.

