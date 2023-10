O momento difícil em que Preta Gil decidiu pelo divórcio do marido

Preta Gil, entrevistada da matéria de capa de VEJA desta semana, falou sobre o duro divórcio do personal trainer Rodrigo Godoy, com quem estava casada havia 10 anos, durante seu tratamento contra o câncer. A cantora revelou ter vivido uma crise no relacionamento bem antes da separação oficial e descoberto a traição dele com uma funcionária logo após o rompimento — mas ressaltou que a ideia de separar durante uma de suas internações partiu da própria, ao ver que o marido não estava lhe dando o apoio que precisava. “Eu tive força e coragem de me separar para me priorizar, para olhar e falar: ‘Não vou manter um casamento ruim, não vou ter ao meu lado alguém que não está me tratando bem'”, contou. Durante uma das internações de Preta também, o personal chegou a viajar.

Confira o vídeo com os principais trechos da entrevista de Preta Gil a VEJA:

