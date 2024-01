O ibope surpreendente de ‘Terra e Paixão’ na reta final

Terra e Paixão entrou oficialmente em sua última semana nesta segunda-feira, 15, e a partir do dia 22 dará lugar ao remake de Renascer. Na semana passada, a novela das 9 da Globo havia batido seu próprio recorde de audiência ao marcar 31 pontos de ibope na Grande São Paulo, o índice mais alto do horário nobre da emissora desde o fim de Pantanal, em 2022. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, Terra e Paixão marcou 31,4 pontos na última sexta-feira, 12, quando a trama de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes exibiu as revelações dos crimes de Irene (Gloria Pires) a Antônio (Tony Ramos) e Caio (Cauã Reymond) pela boca de Petra (Débora Ozório).

A média de audiência de Terra e Paixão é de 26 pontos, sendo dois pontos a mais do que fechara sua antecessora, Travessia. Com os desfechos da reta final, a novela das 9 deve bater novos recordes nesta semana. O público verá o nascimento dos gêmeos filhos dos protagonistas esquecíveis Caio e Aline (Bárbara Reis); a revelação de quem matou Agatha (Eliane Giardini); o despertar do coma de Lucinda (Débora Falabella); se Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) vão se casar ou não; e o final derradeiro dos vilões Antônio La Selva — que acabará preso e morto — e de Irene. A madrasta de Caio terá como última loucura o sequestro de Danielzinho, o filho de Graça (Agatha Moreira), e também será presa.

