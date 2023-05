O fim de ‘Succession’: o que esperar do último episódio da série

Após quatro temporadas de alta tensão, Succession chega ao fim neste domingo, 28. A série sobre a família de bilionários liderada pelo patriarca Logan Roy (Brian Cox), herdeira do aglomerado de mídia Waystar Royco, vem movimentando discussões on-line sobre o possível desfecho em torno de quem vai acabar assumindo o trono ao final. Confira a seguir os detalhes divulgados sobre o encerramento e as teorias que estão pipocando entre os fãs:

Onde assistir ao fim de Succession

O décimo episódio da quarta temporada e último da série vai ao ar neste domingo, 28, no canal HBO e na plataforma HBO Max, simultaneamente, a partir das 22h. O capítulo será o mais longo da trama, com duração de 76 minutos, ou seja, 1 hora e 16 minutos.

O que diz a sinopse e o trailer

Batizado de With Open Eyes (De olhos abertos, em português), o capítulo anuncia que a venda da Waystar Royco para o visionário de tecnologia Lukas Matsson está cada vez mais próxima. “A prospecção da venda provoca angústia existencial e divisão na família Roy, enquanto eles antecipam como suas vidas serão uma vez que o acordo se concretize. Uma crise de poder se instaura conforme a família imagina um futuro no qual sua força política e cultural seja severamente podada”, diz a sinopse. No trailer do capítulo, é possível ver a família em longos acertos de contas entre eles.

O que os atores já falaram sobre o final

Brian Cox chamou o final de “impactante”. Ele ainda avisou que o desfecho vai mostrar onde de fato o poder da família está. “E não é necessariamente onde você pensa que é”, disse ele, misterioso. Em entrevista a VEJA, o ator Jeremy Strong, que interpreta Kendall, afirmou que o criador da série Jesse Armstrong, lhe disse, no começo dessa quarta temporada, que ele deveria mirar no clima de Henrique III, peça de Shakespeare. Na história, o implacável rei da Inglaterra acaba em guerra pelo trono e, quando se vê frágil em campo de batalha após perder seu cavalo, ele grita a famosa frase: “Meu reino por um cavalo!”. “Ele usa todo tipo de estratagema para conseguir o que quer, até notar que essa obsessão pode se transformar em uma tragédia”, analisou o ator sobre a peça, dando uma dica sobre o fim de Succession.

Teorias dos fãs e críticos

No escuro, os fãs de Succession já levantaram todas as possibilidades possíveis sobre quem vai sair vitorioso no final. Há quem diga que Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) vai conseguir finalizar a compra da Waystar e sairá por cima ao lado do novo presidente americano. Uma teoria mais estapafúrdia, mas também possível, sugere que o primo Greg (Nicholas Braun), por ser um pião sempre pronto a trocar de lado no jogo, pode se tornar o herdeiro mor inesperado do clã. Mas se Succession ensinou algo aos seus espectadores, é que tudo pode acontecer — mas sempre dentro de uma lógica. Os impactantes finais das temporadas anteriores deixaram isso claro. Quando estava prestes a sair por cima, no fim da primeira temporada, Kendall se envolveu em um acidente de carro que matou uma pessoa o que o levou, novamente, pára as garras do pai. Ao fim da segunda, Kendall também surpreende e, de uma hora para a outra, passou de oprimido a acusador do patriarca diante de toda a mídia e do congresso americano. Já a terceira fase foi encerrada com os filhos levando um contragolpe do pai, numa trama de traição da traição inesperada. Que venha o desfecho da quarta: as expectativas são altas — e com razão.

