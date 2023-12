O encolhimento dramático do elenco de estrelas da CNN Brasil

Grande promessa do mercado televisivo em 2020, a CNN Brasil balançou os quadros de funcionários de emissoras como Globo e Record em 2019 ao “roubar” talentos para compor seu primeiro elenco de apresentadores. Após quase quatro anos, entretanto, o canal brasileiro viu o primeiro time de estrelas encolher drasticamente. Na segunda-feira, 11, a apresentadora Luciana Barreto anunciou sua saída da CNN movida pela vontade de voltar a morar definitivamente no Rio de Janeiro — ela vivia na ponte aérea já que a redação fica em São Paulo desde 2019. Antes dela, Reinaldo Gottino, Monalisa Perrone, Daniela Lima, Evaristo Costa, Cassius Zeilmann e Taís Lopes também haviam deixado a casa. Dos dez primeiros talentos contratados e anunciados pelo canal, apenas três seguem na empresa: William Waack, Mari Palma e Phelipe Siani.

Um dos primeiros nomes a ser anunciado pela CNN Brasil, Evaristo Costa assinou contrato com o canal em junho de 2019, após alguns anos sabáticos fora da Globo. O ex-âncora do Jornal Hoje assumiu um programa semanal que misturava jornalismo e entretenimento. Ele foi demitido em setembro de 2021. Em setembro de 2019, Reinaldo Gottino deixou a Record para ir para a CNN, porém, em maio do ano seguinte já estava de volta à emissora de Edir Macedo, onde passou a ser mais valorizado após seu retorno. Funcionária da Globo por 20 anos, Monalisa Perrone também apostou na ida para o canal de notícias há quatro, quando abandonou a apresentação do telejornal da madrugada Hora 1. A jornalista foi cortada em dezembro do ano passado em meio a uma demissão em massa provocada por corte de custos.

Funcionária de uma afiliada da Globo no Ceará, Taís Lopes permaneceu na CNN Brasil entre novembro de 2019 e dezembro de 2020. Cassius Zeilmann, ex-SBT, foi demitido em junho de 2022. Já Daniela Lima foi de âncora do Roda Viva, da TV Cultura, para o canal, onde ficou até junho deste ano. Após um mês de férias, a jornalista assumiu a apresentação do Em Ponto, da GloboNews.

Em uma foto divulgada pela CNN Brasil antes de sua estreia, os dez jornalistas posaram ao lado de Douglas Tavolaro, então CEO e sócio do canal durante sua implantação no país. Tavolaro deixou o cargo em março de 2021.

Além da “primeira geração”, entre outros nomes que já deixaram a empresa estão: Daniel Adjuto, Rafael Colombo, Kenzô Machida e Gloria Vanique.

