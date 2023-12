O efeito colateral do drama de Ana Hickmann em seus novos negócios

Ana Hickmann acabou alçada ao posto de símbolo da árdua luta contra a violência doméstica ao tornar pública uma denúncia de agressão do então marido, Alexandre Correa, no começo de novembro. Por consequência, a apresentadora da Record também teve outras nuances complicadas de sua vida pessoal expostas, com dívidas milionárias em bancos e negócios prejudicados — negócios até então administrados pelo parceiro e pai de seu filho de 10 anos. O drama da comunicadora, porém, tem provocado um efeito colateral esperado: marcas querem fechar novos contratos com Ana Hickmann por verem na apresentadora uma representação importante da resiliência feminina. As negociações avançam em meio ao divórcio do casal e a reestruturação das finanças de Ana, que recentemente contratou a Legend Invest — empresa de investimentos administrada por nomes como Roberto Justus e Paulo Guedes — para administrar sua fortuna.

Em seu Instagram, na segunda-feira, 11, Ana Hickmann se mostrou grata a parceiros de negócios antigos com quem mantém contratos. Caso da Go Eyewear, empresa que fabrica sua linha exclusiva de óculos. “Estão comigo há 23 anos e me ajudaram a dar o pontapé inicial marca Ana Hickmann. São eles que me ajudaram a começar de forma sólida e segura toda a história da marca Ana Hickmann Eyewear, que existe até hoje e está presente em diferentes lugares do mundo. O primeiro produto são os óculos, um acessório tão marcante pra mim”, celebrou a apresentadora.

Nos últimos dias, a gaúcha também publicou campanhas publicitárias com marcas de roupas, de sapatos, vitaminas, joias e cosméticos, além de sua própria linha de esmalte.

Divórcio de Ana Hickmann

Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, em 11 de novembro, por violência doméstica. Segundo o documento, a apresentadora teria sido pressionada contra uma parede e ameaçada com uma cabeçada na mansão onde a família mora em Itu, no interior de São Paulo. A apresentadora também alega que ele tentou impedi-la de chamar a polícia e prendeu seu braço contra uma porta de correr. Correa nega as acusações. Após o caso, a comunicadora entrou com pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha — o que foi negado pela justiça, que encaminhou o processo para a Vara de Família e Sucessões devido à implicação da complexidade financeira do caso. O processo corre em segredo de justiça.

