O duro desabafo de Christina Applegate sobre a esclerose múltipla

Christina Applegate falou pela primeira vez sobre as dificuldades que enfrenta em decorrência da esclerose múltipla, doença crônica com a qual fora diagnosticada em 2021. “Eu meio que vivo no inferno”, revelou a atriz ao programa Good Morning America nesta segunda-feira, 11. Estrela de séries como Disque Amiga Para Matar e Um Amor de Família, Applegate está afastada dos holofotes para cuidar da saúde. “Não saio muito, isso é um pouco difícil para o meu sistema. Mas é claro que o apoio [dos fãs e colegas de profissão] é maravilhoso e estou muito grata”, disse.

A última aparição pública da atriz foi em janeiro, quando ela esteve no palco do Emmy Awards usando uma bengala para apresentar a vencedora da categoria de melhor atriz coadjuvante em série de comédia. Applegate foi ovacionada pela plateia, mas o nervosismo a impediu de memorizar detalhes da ocasião. “As pessoas me diziam: ‘ah, você foi tão engraçada’, e eu respondia: ‘nem sei o que disse’. Fiquei tão assustada [no palco] que não sabia mais o que estava acontecendo. Mas me senti muito amada, o que foi uma coisa linda”, contou.

A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Dentre os sintomas mais comuns estão a perda da coordenação motora, problemas de visão, fadiga, tremores, dormências e formigamentos. Christina Applegate revelou que havia sido diagnosticada com a doença em uma nota publicada no X, antigo Twitter, em agosto de 2021. “Oi, amigos. Há alguns meses fui diagnosticada com esclerose múltipla. Foi uma jornada estranha. Mas tenho sido tão apoiada por pessoas que conheço que também têm essa condição. Tem sido um caminho difícil. Mas como todos sabemos, o caminho continua”, escreveu a atriz, que já havia enfrentado um câncer de mama em 2018.

