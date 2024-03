O detalhe problemático de ‘No Rancho Fundo’, nova novela das 6 da Globo

A Globo divulgou nesta sexta-feira, 1º, as primeiras imagens de No Rancho Fundo, próxima novela das 6 que substituirá o remake de Elas por Elas. Um detalhe nas imagens chamou a atenção negativamente: a estética estereotipada do povo nordestino presente em mais uma obra da emissora líder de audiência. Escrita por Mario Teixeira, a comédia romântica se passará nos dias atuais e seguirá a jornada da jovem Quinota (Larissa Bocchino) e sua família. Na foto oficial do elenco principal, que conta com Alexandre Nero, Andréa Beltrão e Mariana Lima, os personagens aparecem suados, com roupas um pouco sujas e em um cenário que tenta reproduzir o sertão — elementos criticados por nordestinos nas redes sociais, sendo taxados de clichês ultrapassados.

#NoRanchoFundo, a sua próxima novela das seis, vem com uma história de amor e superação! Vem acompanhar a sequência de fotos da família Leonel Limoeiro, família do primo Cícero e da dupla de vilões, Marcelo Gouveia (José Loreto) e Blandina (Luisa Arraes) 🤎 pic.twitter.com/nri1qh7J63 — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 1, 2024

Pela sinopse, Quinota é uma moça de Lasca Fogo, distrito fictício do Cariri, nascida e criada em meio às galinhas e apaixonada por Marcelo Gouveia (José Loreto). Ele vive em Lapão da Beirada, a parte urbana da região sertaneja onde se passa a trama. O choque de cultura será o fio condutor do romance até a mocinha se decepcionar com o amado e se encantar por Artur Ariosto (Túlio Starling).

No comunicado de divulgação da novela, o autor defende que a novela não será estereotipada. “Trata-se de um microcosmo brasileiro. A história não lida com estereótipos e sim com arquétipos, a cidade pequena e as coisas que a compõem. Ao mesmo tempo, é uma novela atual, então as pessoas usam celular, computador, carros etc. Os personagens são movidos pelo sentimento de querer melhorar as coisas, são nostálgicos em relação ao passado, à vida que eles levavam em comum”, diz Teixeira. A direção artística é assinada por Allan Fiterman.

Na trama, Andrea Beltrão é Zefa Leonel, uma justiceira que chefia a família e é casada com Seu Tico Leonel, papel de Alexandre Nero. O elenco também conta com Alejandro Claveaux, Alex Patrício, Ana Mangeth, Andréa Bak, Clara Moneke, Dandara Queiroz, Debora Bloch, Eduardo Moscovis, Eloise Yamashita, Fátima Patrício, Guthierry Sotero, Haroldo Guimarães, Heloisa Honein, Igor Fortunato, Igor Jansen, Jorge Ritchie, Ju Colombo, Leandro Daniel, Maria Silvia Radomille, Luisa Arraes, Nanego Lira, Natascha Falcão, Nina Tomsic, Renan Motta, Rhaisa Batista, Thardelly Lima, Tomás de França, Valdineia Soriano, Vitória Rodrigues e Zahy Guajajara.