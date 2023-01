O destino de Gabriela Prioli após saída da CNN

A advogada e apresentadora Gabriela Prioli anunciou nesta terça-feira, 24, que está de saída da CNN após quase três anos no canal. Em uma postagem no Instagram, Prioli agradeceu a emissora e relembrou sua trajetória, mas fez suspense sobre os próximos passos da carreira. Agora, seu destino foi revelado: a advogada será uma das novas apresentadoras do Saia Justa, da GNT, canal pago do grupo Globo. “A partir de março, Bela Gil e Gabriela Prioli se juntam à Astrid Fontenelle e Larissa Luz no nosso sofá”, anunciou o canal nas redes sociais.

No Instagram, Prioli confessou que gosta tanto do programa que já está “se sentindo em casa”, e comentou sobre outras mulheres que comandaram a atração anteriormente. “É uma honra ocupar um espaço nesse programa de sucesso de 20 anos do GNT que já foi de tantas mulheres incríveis como Sabrina Sato e Lua Xavier, a quem eu desejo muita sorte e sucesso na caminhada”, escreveu ela.

Advogada criminalista de formação, Prioli estreou na televisão em 2017, participando pontualmente de debates em programas da Record. Em 2020, com a chegada da CNN ao Brasil, foi contratada pelo canal para o quadro O Grande Debate, do jornal CNN Novo Dia, no qual comentava questões políticas e sociais ao lado de Caio Coppolla e, em seguida, de Tomé Abduch. No canal, Prioli também esteve à frente do CNN Tonight! junto com Mari Palma e Leandro Carnal, além de comandar o programa de entrevistas À Prioli.