O destino badalado da próxima temporada de ‘The White Lotus’

A segunda temporada de White Lotus chegou ao fim neste final de semana e deixou um spoiler sobre para onde os ricaços devem partir na próxima fase da produção. Em uma cena do episódio final, enquanto Ethan (Will Sharpe), Harper (Aubrey Plaza), Cameron (Theo James) e Daphne (Meghann Fahy) fazem seu último jantar no resort White Lotus na Sicília, Cameron faz um brinde à amizade e Daphne acrescenta: “No próximo ano, as Maldivas!”, indicando que o destino da série deve ser o sul da Ásia. O criador da série Mike White reforçou a teoria ao revelar que a terceira temporada trará “uma visão satírica e engraçada da morte, religião e espiritualidade oriental”, enquanto as duas primeiras destacaram o dinheiro e o sexo, respectivamente.

Antes mesmo da estreia da segunda temporada, White já havia demonstrado sua vontade de levar a trama para o continente asiático — a primeira fase da produção se passa no Havaí e a segunda na Sicília italiana. “Acho que seria divertido ir para um continente totalmente diferente. Você sabe, nós fizemos a Europa, e talvez a Ásia, algo assim, seria divertido”, disse ao site Deadline.