Jennifer Coolidge, estrela de White Lotus: “Gosto de pessoas complicadas”

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Atualizado em 27 out 2022, 21h44 - Publicado em 28 out 2022, 06h00

Diz o ditado que dinheiro não traz felicidade. Concorda? Sim. Meu pai me dizia: “Jenny, seja capaz de se manter, pois ser pobre é muito difícil. Mas lembre-se de que dinheiro não traz felicidade”. Tanya é a prova disso.

Não traz, mas pode levá-la para sofrer em um resort na Sicília, como acontece com sua personagem Tanya. Sabe o que é melhor do que ir para a Itália? Ir para lá com a HBO pagando. Adoro viajar de graça. Agora preciso arranjar um filme na Suécia e conhecer o Norte da Europa.

Tanya é a única do elenco principal que voltou para a segunda temporada. Como vê a popularidade dela com o público? Eu tive um pressentimento forte quando me ofereceram o papel. Já fiz muitas escolhas erradas na vida, mas dessa vez acertei. Parecia que eu conhecia a Tanya a vida toda. Gosto de pessoas complicadas. Ela não é perfeita. Tanya é muito intensa, se expõe demais, ama exageradamente, e assim repele as pessoas.

A série trouxe um novo reconhecimento e um Emmy. Como encara esse sucesso na maturidade? Bem, só posso dizer: antes tarde do que nunca. Eu acho que envelhecer me deu uma liberdade maior para aceitar desafios. Vivo o hoje sem medo de me arriscar.

Publicado em VEJA de 2 de novembro de 2022, edição nº 2813