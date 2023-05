O crescimento de Leo Lins no Instagram após decisão judicial

Há exatos seis dias, em 17 de maio, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a retirada do especial batizado de Perturbador, do humorista Léo Lins, do Youtube. O vídeo, publicado em 2022, somava 3 milhões de visualizações e seu conteúdo, além de mediano, esbanjava preconceitos, com piadas sobre minorias, escravidão, idosos e pessoas com deficiência. O caso ganhou uma outra dimensão quando comediantes como Fabio Porchat e Danilo Gentili se manifestaram contra os excessos da decisão judicial, que impôs ainda um código de conduta ao comediante em suas piadas futuras. A defesa de Lins alega censura prévia.

Enquanto o assunto roda, o humorista, que poderia ser um nome esquecível da comédia nacional, ganha nova projeção. Segundo a ferramenta Crowndtangle, que agrega dados das redes sociais, os perfis de Lins no Facebook e no Instagram estavam estáveis e com alguns períodos em queda até a polêmica. O aumento foi mais significativo no Instagram: Lins ganhou nos últimos dias mais de 84.000 novos seguidores – o total de seguidores do comediante na rede, nesta terça-feira, 23, está em 1,79 milhão. No mesmo período, a interação com o conteúdo de Lins na rede quintuplicou. Por lá, estão diversos comentários críticos, mas se sobressaem as muitas mensagens de apoio ao humorista criticando a decisão judicial.