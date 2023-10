O conselho de Gilberto Gil que assustou Preta durante tratamento do câncer

Atualizado em 6 out 2023, 18h42 - Publicado em 7 out 2023, 12h00

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 6 out 2023, 18h42 - Publicado em 7 out 2023, 12h00

Na entrevista de capa de VEJA desta semana, Preta Gil revelou um momento ímpar que teve com seu pai, Gilberto Gil, durante seu tratamento contra o câncer colorretal. Em sua primeira visita à filha no hospital, o astro da MPB filosofou sobre a finitude da vida — o que fez a cantora temer estar pior do que havia sido informada pelos médicos. “Meu pai é um orixá vivo, uma entidade, então você precisa prestar muita atenção no que ele fala. Ele me falou de finitude para que eu entendesse que o fim é uma realidade de todos nós. Temos uma hora para ir embora e não é a gente que escolhe, mas podemos e devemos lutar”, declarou a carioca de 49 anos.

Confira o vídeo com os principais trechos da entrevista de Preta Gil a VEJA:

