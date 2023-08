O choro de Carolina Dieckmann com homenagem de Preta Gil

Carolina Dieckmann recebeu uma homenagem de Preta Gil, sua amiga há 25 anos, durante uma participação no Encontro com Patrícia Poeta desta quinta-feira, 3. No ar como a Lumiar de Vai na Fé, a atriz foi surpreendida com uma mensagem gravada em vídeo pela cantora. “Amor da minha vida, não tenho palavras pra descrever o que eu sinto por você. A profundidade, a leveza da nossa amizade, do nosso amor. Sem dúvidas nenhuma, você é um presente de Deus na minha vida. Tenho muito orgulho do que construímos juntas. Nossa amizade é baseada em afeto, amor, verdade, transparência”, se declarou a filha de Gilberto Gil, levando Carolina às lágrimas.

No programa da Globo, Carolina revelou que ela e Preta se aproximaram graças à Ivete Sangalo, que era amiga em comum das duas. Ironicamente, elas não se davam bem no começo por ciúme da estrela do axé, que precisou marcar um encontro entre Preta e Carol, mas sem que uma soubesse da presença da outra. “Aí a gente se apaixonou à segunda vista”, constatou a atriz, que vem acompanhando a amiga no tratamento contra um câncer de intestino. “Ter você na vida é algo mágico, mas ter você nesses últimos oito meses, de muita luta, é um acalanto, para mim e para o meu coração. Contar com você na adversidade e na dificuldade, não só nas inúmeras alegrias que tivemos na vida, mas também nos momentos difíceis, isso é único. Eu te amo infinitamente”, disse Preta no vídeo enviado ao Encontro. “Ela é muito cativante, a gente se encontra em um lugar muito sincero. A nossa amizade é muito sincera, muito pura”, completou Carol.

