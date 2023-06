O ator que virou trunfo do TikTok para bombar nostalgia por filmes

Em abril, Lázaro Ramos compartilhou em seu TikTok uma cena do filme O Homem que Copiava, de 2003, em que seu personagem passa por aperto em um caixa de supermercado por não ter dinheiro o suficiente para levar todos os itens. O vídeo bombou na rede social, e o filme, lançado há duas décadas, foi apresentado para um novo público. Esse tipo de conteúdo nostálgico, que resgata filmes, séries e novelas antigos, vem bombando no aplicativo — e integra um novo fenômeno impulsionado pelo próprio TikTok, a hashtag #TikTokMeFezAssistir. Com mais de 8 bilhões de visualizações entre janeiro e junho deste ano, ela agrega uma gama de materiais sobre entretenimento audiovisual que conquistou espaço na plataforma nos últimos tempos. Na próxima terça-feira, 4, o TikTok realiza um evento que busca reunir criadores e marcas, fortalecendo esse universo, com participação de Ramos.

O ator arrebanha um público de 2,3 milhões de seguidores e 12,9 milhões de curtidas em seu perfil na rede social, onde cria conteúdo próprio desde 2020. No evento, falará sobre como faz para engajar seu público, a partir da compreensão das particularidades dessa comunidade on-line. Além de divulgar novos trabalhos e brincar com as tendências da plataforma — as chamadas trends –, Ramos posta sobre seu dia a dia, curiosidade da profissão e trechos de atuações antigas — os populares “cortes”. Na linha de O Homem que Copiava, a novela Cobras e Lagartos é outra obra dos anos 2000 que despontou por lá em um movimento curiosamente espontâneo, conforme explicou a VEJA Ronaldo Marques, líder de Operações de Entretenimento do TikTok no Brasil. Aproveitando a popularidade da novela, Lázaro passou a compartilhar trechos do personagem Foguinho em seu próprio perfil. Na rede, a hashtag ligada à novela já ultrapassado os 400 milhões de visualizações.

O evento, comandado pela criadora Paloma Souza, também terá participação do humorista Maurício Meirelles, e tem por objetivo mostrar como o #TikTokMeFezAssistir “vai para além do aplicativo e transforma as conversas on-line em momentos de diversão no mundo real”. Percebendo que existia um movimento natural voltado ao entretenimento entre os usuários da rede, a empresa criou a hashtag como espaço para concentrar um conteúdo antes difuso — que varia de trechos de séries e filmes a vídeos de dicas sobre o que assistir, feito tanto por criadores da comunidade criativa, quanto por marcas, sobretudo plataformas de streaming como a Netflix. A repercussão do fenômeno pode ser comparada ao sucesso do #BookTokBrasil, comunidade de leitores bem estabelecida na rede social, que ultrapassa os 15 bilhões de visualizações.

