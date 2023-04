O ato falho de Gloria Perez que expõe problema no bastidor de ‘Travessia’

Nesta sexta-feira, 28, Travessia conclui a sequência sem sentido de Brisa (Lucy Alves) dançando na chuva após ter sido impedida de visitar o próprio filho internado no hospital da novela das 9 da Globo. A cena foi usada de pretexto para que a mocinha reencontrasse Oto (Romulo Estrela), seu par romântico comprometido com Bia (Clara Buarque), e desse um beijo de cinema — provavelmente inspirado no romance Diário de Uma Paixão (2004). O problema é que a falta de lógica da sequência virou chacota nas redes sociais, e a repercussão negativa irritou a própria autora do folhetim, Gloria Perez, que argumentou que a dança havia sido um improviso completamente fora do roteiro entregue por ela.

Nas interações com seguidores, Gloria confirmou que a ideia era que a sequência fosse mais centrada em Brisa com Tonho (Vicente Alvite), na angústia de uma mãe e o conforto do reencontro com o amor de Oto. Com isso, a autora deixou claro que teve sua vontade reformulada pela direção artística e que não acompanha de perto a edição da novela, mesmo faltando uma semana para seu final. O problema nos bastidores é só mais um empilhado por Travessia, que sofre de baixa audiência.