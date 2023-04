Gloria Perez fica possessa e culpa direção de ‘Travessia’ por cena tosca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma mãe acaba de saber que seu filho foi hospitalizado em estado grave após grave acidente. O que ela faz? No mundo de Travessia, essa mãe vai para debaixo da chuva dançar feliz da vida. Pois é. Mais um capítulo surreal de Travessia, que foi ao ar nesta quinta-feira, 27, e que deixou os telespectadores perplexos. Gloria Perez foi às redes sociais rebater a enxurrada de críticas quanto à cena de Lucy Alves. “Respondendo a todos de uma vez: a dança da Brisa na frente do hospital foi improviso. Acontece”, publicou no Twitter, na manhã desta sexta-feira, 28. Um internauta questionou a decisão da atriz em dançar naquele momento da novela – dessa vez Perez concordou com a declaração, algo pouco comum. Não satisfeita, ainda exibiu trecho do roteiro que escreveu, para comprovar que não partiu dela essa sandice.

Anovela vem enfrentando tantos problemas, o que se reflete na baixa audiência e na crítica de todos os lados – incluindo por parte do elenco, que a autora e a equipe de direção não andam se entendendo há meses. O clima é de “acaba logo”. Ninguém aguenta mais.

