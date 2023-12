O ácido vídeo natalino de Kevin Spacey: ‘Netflix existe por minha causa’

Após um hiato de três anos, Kevin Spacey retomou uma curiosa tradição natalina: a de publicar um vídeo seu em tom absurdo no papel de Frank Underwood, de House Of Cards. Desta vez, o personagem surge concedendo entrevista ao apresentador americano — e ultraconservador — Tucker Carlson, em que alfineta a Netflix e critica as próximas eleições americanas, que acontecerão em 2024. “É bizarro que decidiram cortar laços comigo publicamente apenas com base em alegações, que agora foram provadas falsas. Porque não acho que haja qualquer dúvida. A Netflix existe por minha causa. Eu os coloquei no mapa e eles tentaram me enterrar”, disse Spacey como Underwood.

A tirada irônica ecoa sua própria situação. Exibida entre 2013 e 2018, House of Cards foi uma das primeiras produções originais da plataforma de streaming, colaborando para impulsionar a marca. Spacey interpretou o ambicioso presidente americano até a sexta temporada, quando foi demitido por causa de acusações de assédio sexual. Em 2022, ele foi inocentado nos tribunais de Nova York, e o mesmo aconteceu em 2023, em um julgamento conduzido no Reino Unido.

No vídeo, o personagem ainda sugere ao apresentador Tucker Carlson que concorreria à presidência nas eleições do ano que vem. “É um sacrifício que estou disposto a fazer por esta nação. Nosso país precisa parar de se desculpar e se endurecer. Temos tantas pessoas concorrendo com tantas questões diferentes, como controle de armas. Mas sejamos honestos. Mais pessoas são mortas por trolls online todos os dias”, diz Spacey na pele de Underwood. E prossegue, comentando sobre os candidatos que atualmente participam da corrida eleitoral americana.

Spacey publicou vídeos semelhantes entre 2018 e 2020, em dois deles incorporando o popular personagem para lançar comentários indiretos sobre as acusações de assédio que enfrentou, ou fazer referência às dificuldades vividas pelo mundo no período, como a pandemia da Covid-19. Confira o último vídeo:

