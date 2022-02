Noah Emmerich, sucesso em ‘The Americans’, volta ao papel de agente do FBI

“Minha família e meus amigos fazem piadas sobre isso. Dizem que já interpretei tanto o papel do policial que minha profissão nem é mais a de ator”, conta Noah Emmerich em entrevista via vídeo a VEJA. Famoso e elogiado mundialmente por interpretar Stan Beeman, um afiado detetive do FBI na série The Americans, Emmerich volta a ostentar o distintivo da agência americana em Suspicion, nova trama da Apple TV+. “Eu seria um péssimo policial na vida real, só para você ter uma ideia, eu morro de medo de armas”, diz Emmerich, bem-humorado.

Ao contrário de Stan, que foi enganado pelos vizinhos espiões russos, seu novo personagem, Scott Anderson, começa já com uma lista de suspeitos de um sequestro – os quais ele vai acompanhar através de uma rede de câmeras de segurança, esperando por uma nova pista. “É um tipo de papel que exige um porte físico e uma percepção muito específicos. Então, depois que você interpreta bem uma vez, querem que repita”, conta Emmerich. Segundo ele, o fato de já ter vivido um agente do FBI fez com que facilitasse a abordagem na nova série. “Eu reaproveito a pesquisa que já fiz, sobre a cultura desses agentes, sua linguagem, o mundo em torno deles.”

Na trama de Suspicion, um jovem, filho de uma figura proeminente na política mundial, é sequestrado por um grupo de pessoas usando máscaras de pessoas da realeza britânica, como a rainha Elizabeth II e seu herdeiro direto, príncipe Charles. Os agentes envolvidos, então, correm contra o tempo para descobrir não só quem são os sequestradores como a localização de onde o rapaz está. Com episódios semanais, Suspicion estreou na sexta-feira, 4, com dois capítulos disponíveis na plataforma.