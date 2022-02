‘Suspicion’ investiga sequestro com máscaras da realeaza britânica

Suspicion (Estados Unidos/Inglaterra, 2022. Na AppleTV+) Uma figura proeminente da mídia americana (Uma Thurman) tem seu filho raptado em um hotel de Nova York por quatro pessoas disfarçadas com máscaras de membros da família real britânica. Dias depois, em Londres, são presos cinco cidadãos desconhecidos entre si que haviam se hospedado no mesmo hotel, naquela noite. Todos alegam inocência, a despeito da pressão com que uma policial britânica (Skye Bennett) e um agente do FBI (Noah Emmerich) os interrogam. Enquanto isso, um sujeito caçado em vários países consegue se evadir das tentativas de detê-lo. Apesar dos lances improváveis, a série criada pelo veterano Rob Williams é bem produzida e se sai bem tanto nas reviravoltas quanto no suspense.